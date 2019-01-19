陳景峻替何志偉站台 助選民進黨候選人

（中央社記者劉建邦台北19日電）民進黨台北市立委補選候選人何志偉在選前黃金週日辦大型音樂晚會造勢活動，邀請行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌、前台北市副市長陳景峻等人站台。陳景峻今天說，盼可提攜後輩。

台北市立委補選將在27日投票，候選人20日選前最後週日紛紛舉辦各式造勢活動。何志偉競選團隊規劃20日晚間在社子國小舉辦音樂晚會活動。

活動由立法委員吳思瑤、台北市議員阮昭雄擔任主持人，包含黨主席卓榮泰、蘇貞昌、林右昌皆在邀請名單內，其中陳景峻也應邀站台。陳景峻曾被外界認為是綠白間橋梁，他出席替何志偉站台，更凸顯民進黨對於搶攻立委席次的決心。

陳景峻接受電訪表示，過去擔任台北市副市長時，他一直都很謹守行政倫理分寸，但他已離開北市府，且又是民進黨籍，身為黨員一定要替民進黨候選人助選。

陳景峻說，中央黨部邀請他去替何志偉助講，又是黨主席親自邀約，何志偉競選團隊也希望他出席，會答應前往助講是希望可提攜後輩。他笑稱自己是小咖，明天有很多大咖會出席。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白也各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：張銘坤）1080119