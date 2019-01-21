安平港邊新地標 大魚的祝福亮燈開展

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府邀請藝術家楊士毅（阿貴）在安平港邊的港濱歷史公園創作地景作品「大魚的祝福」，今晚亮燈開展。台南市長黃偉哲表示，這裡將成為看日落、看海、看光影的好地方。

楊士毅帶著黃偉哲等人登上大魚，提供觀賞的3個經典角度。他說，站在1樓仰頭，看由448片彩色釉燒玻璃組成的台灣島底部，象徵對這塊土地的致意與尊重。走上2樓低頭看台灣島，象徵感謝。再抬頭看看身邊的人，知道彼此身在同一塊土地上，必須互相善待，就像台灣對我們一樣。

楊士毅表示，鯨魚造型作品上半部以3714支不銹鋼管焊接構成，整個量體沒有用到螺絲；鯨魚內部台灣意象則以634支不銹鋼管焊接構成，並鑲嵌448片彩色釉燒玻璃，形成一個象徵包容而豐富多彩的島嶼圖形。重達20餘公噸的作品下半部巧妙以鯨魚腹部線條為支撐，形成不落柱結構。

黃偉哲表示，這項作品不僅是工藝與科技的展現，所包含的人文關懷意涵，讓大家的心在冷天氣中都熱了起來。楊士毅所介紹背後的故事讓人很感動，在工藝上沒有使用柱子與鉚丁，每塊琉璃裁切角度幾乎都不一樣，相當高難度。

他說，「大魚的祝福」今天開展後會變成新增的地標，白天可以看日出、日落、看海；晚上可以看光影，並預期會帶來更多人潮駐足。未來市府會好好規劃，他也迫不期待想要一睹未來安平一帶施工完成後，與整個綠地串連的景象。（編輯：翁翠萍）1080121