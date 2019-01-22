韓國瑜北上力挺陳炳甫 大批民眾圍觀加油

高雄市長韓國瑜（中）22日北上為國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫（左）加油打氣，吸引大批民眾到場，韓國瑜身穿黑色皮衣亮相，氣氛熱烈。中央社記者吳家昇攝 108年1月22日

（中央社記者蕭博文台北22日電）高雄市長韓國瑜今天北上，為國民黨台北市立法委員補選候選人陳炳甫加油打氣。韓國瑜說，陳炳甫是非常棒的年輕民代，擁有熱情、專業、衝勁，懇請民眾將陳炳甫送進立法院。

陳炳甫原本邀請韓國瑜出席20日舉行的造勢大會，因韓國瑜行程繁忙而破局。陳炳甫陣營今天中午發出採訪通知，表示昨晚才獲悉韓國瑜今天北上且有行程空檔，因此緊急安排兩人會面。

陳炳甫與韓國瑜下午在台北市大同區一處餐飲展覽複合空間會面，吸引大批民眾到場。韓國瑜身穿黑色皮衣亮相，現場民眾大喊加油，氣氛熱烈。

媒體問，北上為陳炳甫打氣會否顧及台北市長柯文哲？韓國瑜說，原本20日即準備北上，但當天美濃有番茄節活動，為免農民傷心失望，只好先跟陳炳甫告假。

韓國瑜說，他來或不來跟柯文哲一點關係都沒有，他只不過是站在台北市的土地上，而且柯文哲有柯文哲的輔選對象，他有他的心儀對象，就是陳炳甫，沒有硬碰硬、軟碰軟的問題。

他還說，現在擔任市長時間被切得非常零碎，雖然人在高雄，但心都掛念著陳炳甫的選情，一有時間就趕快來幫陳炳甫加油。

韓國瑜向在場民眾推薦說，陳炳甫是非常棒的年輕民代，擁有熱情、專業與衝勁，而且已經準備好了，今年是充滿巨大挑戰的一年，讓更多優質立委進到立法院是全民之福。

至於媒體報導陳炳甫聲稱若勝選可以考慮跳高雄愛河，韓國瑜笑說，陳炳甫妻子快要生了，不要賭那麼大，祝陳炳甫與妻子永浴愛河，好好準備第四胎比重要。

媒體追問九二共識、兩岸工作小組等議題時，韓國瑜則說，今天先不談，要媒體明天再問他，隨後與民眾逐一合影留念後離開會場。（編輯：翁翠萍）1080122