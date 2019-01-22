這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
紐時：鄧麗君魅力深入人心 中國歌迷難忘懷
兩岸

紐時：鄧麗君魅力深入人心 中國歌迷難忘懷

美高中生疑嘲弄原住民 斷章取義背後的社會分裂
國際

美高中生疑嘲弄原住民 斷章取義背後的社會分裂

紓解尖峰擁擠 東京地鐵免費天婦羅拉麵犒賞早鳥
國際

紓解尖峰擁擠 東京地鐵免費天婦羅拉麵犒賞早鳥

嬰兒生來無臂無掌 法國南部又現群聚案例
生活

嬰兒生來無臂無掌 法國南部又現群聚案例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

春節期間中市公車班次調整 計程車收費加50元

最新更新：2019/01/22 16:17

（中央社記者郝雪卿台中22日電）春節連假即將到來，台中市交通局今天公布，春節期間市區公車將調整班次，讓公車司機也可與家人團聚；而計程車收費則將於2月1日起到10日每趟次加收新台幣50元。

9天春節連假即將到來，台中市交通局長葉昭甫今天在市政會議中說明「108年農曆春節期間台中市交通疏運計畫」，包括公車班次的調整、公有停車場收費及計程車收費等措施。

在公有停車場部分，葉昭甫表示，從2月4日起到8日，包括路邊汽機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制平面停車場等將暫停收費。至於柵欄機管制平面及所有立體停車場則維持正常收費。

在市區公車方面，葉昭甫指出，春節期間市區公車照常提供服務，但將適度調整班次，讓辛苦的公車司機也可與家人團聚，其中除夕當天下午2時到晚上12時班次將減半，另外2月5日（大年初一）到10日，則視營運需求依比例做調整。

在計程車收費方面，葉昭甫說，從2月1日凌晨0時起到10日晚上12時為止，依計費表顯示金額收費，由駕駛人依計費表功能選取春節費率，每趟次加收50元。至於未啟用計費表春節費率者，駕駛人不得額外加收，而春節運價加成於2月11日凌晨0時起恢復一般期間收費。（編輯：李錫璋）1080122

地機族