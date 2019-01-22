春節期間中市公車班次調整 計程車收費加50元

（中央社記者郝雪卿台中22日電）春節連假即將到來，台中市交通局今天公布，春節期間市區公車將調整班次，讓公車司機也可與家人團聚；而計程車收費則將於2月1日起到10日每趟次加收新台幣50元。

9天春節連假即將到來，台中市交通局長葉昭甫今天在市政會議中說明「108年農曆春節期間台中市交通疏運計畫」，包括公車班次的調整、公有停車場收費及計程車收費等措施。

在公有停車場部分，葉昭甫表示，從2月4日起到8日，包括路邊汽機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制平面停車場等將暫停收費。至於柵欄機管制平面及所有立體停車場則維持正常收費。

在市區公車方面，葉昭甫指出，春節期間市區公車照常提供服務，但將適度調整班次，讓辛苦的公車司機也可與家人團聚，其中除夕當天下午2時到晚上12時班次將減半，另外2月5日（大年初一）到10日，則視營運需求依比例做調整。

在計程車收費方面，葉昭甫說，從2月1日凌晨0時起到10日晚上12時為止，依計費表顯示金額收費，由駕駛人依計費表功能選取春節費率，每趟次加收50元。至於未啟用計費表春節費率者，駕駛人不得額外加收，而春節運價加成於2月11日凌晨0時起恢復一般期間收費。（編輯：李錫璋）1080122