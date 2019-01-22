無現金大學生活城計畫 行銷嘉義優質農產品

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）經濟部工業局推動「無現金大學生活城計畫」，今天在嘉義縣舉辦招商說明會，嘉義縣經發處長江振瑋表示，縣府將規劃智慧城市示範區，未來結合這項計畫，行銷優質農產品。

「無現金大學生活城計畫」下午在嘉義縣政府辦理招商，江振瑋、中華電信嘉義營運處總經理洪煌龍、中華電信數據分公司副總經理吳坤榮與商家代表出席。

洪煌龍表示，行動支付在數位經濟時代已是發展趨勢，「無現金大學生活城計畫」由中華電信扮演統合角色，陸續在台南、嘉義縣市及雲林縣辦理多元支付、生活好便利招商說明會，將這項計畫介紹給商家。

嘉義縣綜合規劃處表示，嘉義縣希望透過「無現金大學生活城計畫」中推動校內與周邊商圈開始的無現金環境，經由新事物接受度高的年輕族群進行推廣體驗，並將行動支付應用服務的建置、營運與研發經驗，擴展至鄰近縣市。

綜規處指這項計畫將對嘉義縣數位經濟有很大幫助，運用多元支付整合機感應各種支付工具，設置物聯網販賣機、扭蛋機、咖啡機等型態商業模式，搭配物聯網人潮大數據天線和雲端智能POS系統的智慧零售革新。

江振瑋指出，未來將整合縣府周邊的故宮南院、高鐵站、長庚醫療園區、蒜頭糖廠等區域，規劃智慧城市示範區，透過「無現金大學生活城計畫」延伸的智慧商店，不僅可以介紹嘉義縣優質農特產品的生產履歷，還能自動販賣、行銷。（編輯：翁翠萍）1080122