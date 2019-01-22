勞動部檢查台中火力電廠 列29項缺失1項停工

（中央社記者蘇木春台中22日電）勞動部今天北中南同步實施春安聯合勞工安全檢查，中部針對台中火力電廠進行施工檢查，當場查出29項缺失、開罰新台幣92萬元，另有1項停工，必須提出改善計畫才能復工。

勞動部今天舉行民國108年度全國北中南區同步實施歲末春安聯合檢查，北區部分由勞動部長許銘春突襲台鐵七堵機務段，中部由勞動部次長施克和前往台中火力發電廠檢查。

台中火力發電廠去年底，在一個月內發生3起工安意外、造成4人死亡，施克和今天與台中市勞工局長吳威志、職安署中區職安中心主任朱金龍等人，前往廠內歲修中的2、3、10號機組，以及戶外煤倉工程檢查。

施克和受訪表示，此次聯合檢查針對容易發生過勞以及職災的鐵道運輸業、發電廠、鋼鐵廠與石化廠實施檢查，針對業者是否做好安全措施，以避免年節前因為趕工而發生意外。

勞動部共動員30名安全檢查人員兵分多路檢查電廠，發現施工單位在脫硫塔施工架開口、起重機未有過捲預防裝置、水泥槽頂部未施作防護欄等，共有29項缺失、開罰92萬元。

其中室內煤倉中的水泥高塔工程，簡易梯未設防墜籠，頂部也未設置護欄，有施工危險之虞要求停工，兩週內提出改善計畫才可復工。

朱金龍說，台中電廠去年底連續發生多起工安意外後，已被列為高風險工作場所，自107年11月中旬起每週都會派員檢查，至今已連續發現37項缺失，因工程持續不斷變換，今天再檢查發現缺失，都已當場開罰並限期改善。

台中電廠廠長朱記民表示，中火今年會全力做好工安，在各方面除加強防範，也將成立外部查核單位，提出機制進行查察，將有八成人力投入關鍵性作業稽查，另也將對承包商加強教育訓練。（編輯：陳俊碩）1080122