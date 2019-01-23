去派出所打卡吧 和風獅爺波麗士同框

前金門縣駐縣藝術家程小刀為金門縣警察局金城分局金寧分駐所繪製意象牆，以風獅爺造型的警察為主角，象徵警察如同風獅爺24小時守護鄉親。中央社記者黃慧敏攝 108年1月23日

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）「去派出所打卡」已成為不少金門民眾最近的「夯活動」，大夥到金城分局金寧分駐所，和網紅美女藝術家程小刀所畫的壁畫同框，順道為波麗士大人打氣加油。

綜藝節目「我愛黑澀會」出身的程小刀，本名程靜宜，台南應用科技大學美術研究所畢業，107年1月到6月擔任金門縣藝術家。她說，駐縣期間因緣際會接下金寧分駐所壁畫案子，結束駐縣工作後，多次往返台金，花了7個工作天完成這幅壁畫。

程小刀以簡單的線條和色澤，畫出專屬金寧鄉特有的意象風景。壁畫主角是以金門守護神風獅爺為造型的警察，霸氣英挺；還融合金寧鄉專屬的北山播音牆、象徵凱旋歸來的古寧頭城門，以及充滿金門意象的歐亞水獺、古厝馬背和海邊的軌條砦等。

程小刀說，警察就像風獅爺一樣，24小時守護著鄉親，她是以金門縣警察局的平面風獅爺意象為發想作畫，整個畫面呈現藍底，襯托出波麗士大人藍色制服的色調。並刻意在北山播音牆上畫了不成比例的大國旗，主要在強調張力；而為了整體畫面的美感，她忍痛犧牲古寧頭城門上的士兵，讓這位旅客形容「中華民國服役最久的阿兵哥」，終於可以退役了。

金城分局分局長郝心誠說，這面意境牆不僅可以紓解員警工作壓力，更能有效拉近警民之間的距離，進而提升警察形象，而路過民眾都搶著進來分駐所內與意境牆合照，這是始料未及的。

金寧分駐所所長余宏智說，來打卡的民眾以年輕人居多，也有爸媽帶著小孩子來拍照，大家不約而同跟著風獅爺擺pose（姿勢）。不過，余宏智提醒民眾，雖然派出所24小時不打烊，但還是希望大家盡量中午、下午白天光線佳時再來打卡，拍照的效果比較好。（編輯：吳佳穎）1080123

曾經是綜藝節目「我愛黑澀會」美眉的程小刀，為金門縣警察局金城分局金寧分駐所繪製意象牆，吸引不少民眾前來打卡，讓波麗士大人倍感溫馨。中央社記者黃慧敏攝 108年1月23日