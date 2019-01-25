捷運環狀線試車噪音 北市府捷運局允改善

（中央社記者黃旭昇新北25日電）台北捷運環狀線試車過程，產生巨大聲響擾鄰，讓居民苦不堪言。台北市政府捷運工程局北區工程處總工程司黃泰聰今天說，會調整鋼軌減少高低磨擦，並加高隔音牆，改善噪音問題。

立法委員張宏陸今天邀請相關單位，在新北市板橋區實地會勘捷運環狀線的試車噪音。他說，會勘是單一時間檢測，很多因素影響結果，不等同住戶實際感受。

此次會勘地點在板橋區文化路一段與民生路口附近大樓，張宏陸要求相關單位，全天候架設檢測儀器，再比對試車時間才比較準確。且數據僅供參考，最主要是居民的真實感受。

李姓屋主表示，他睡覺時若列車通過，都會感受到如同高架橋上大貨車經過時的震動。住在後棟的社區主委也說，連後棟都能聽到聲音。有時住戶覺得像轟炸機的聲音，被吵到不能上班。

介壽里里長李昆晏說，捷運環狀線開始施工至今，板橋文化路陷入交通黑暗期，現在好不容易即將完工，卻又碰到試車的噪音夢魘，令居民快崩潰。

黃泰聰表示，試車階段一定比正式營運的狀況多，今年7月正式營運前，將調整鋼軌減少高低磨擦、並加高隔音牆，改善噪音問題。（編輯：陳俊碩）1080125