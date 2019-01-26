補選前最後衝刺 陳炳甫：持續努力迎向勝利

（中央社記者蕭博文台北26日電）台北市立委補選27日投票，國民黨候選人陳炳甫今天上午赴大同區太平市場掃街，表示會持續努力，明天迎向勝利，呼籲選民讓國會多一份監督的力量，督促中央政府為民多做點事。

陳炳甫今天上午前往太平市場拜票，代表「柯家軍」參選的無黨籍候選人陳思宇同一時間也在太平市場掃街，兩人一度相距數公尺，但未正面遭遇。民進黨候選人何志偉的拜票車隊也途經太平市場，上演另類的藍綠白同場對決。

陳炳甫行前接受媒體聯訪時表示，在最後階段持續努力，希望明天能迎向勝利。針對國民黨主席吳敦義今天將陪同車隊掃街，陳炳甫說，黨主席非常關心台北市立委補選選情，感謝主席願意冒著冷風陪他。

媒體問到，台北市長柯文哲昨天為陳思宇站台時暗指其他候選人採「金牛型」選法，廣告掛得到處都是。陳炳甫說，他應該是三位候選人中布條、旗幟掛最少的，有的候選人說不掛布條，實際上仍到處貼海報，柯文哲可能不太了解自己陣營的操作方式。

陳炳甫說，最後階段除鞏固基本支持者，也希望大家讓他進到立院，讓國會多一份監督的力量，督促政府為百姓多做點事。

他還說，去年底的九合一大選證明民進黨幾乎已失民心，而這次台北市立委補選堪稱史上關心度最高的補選，希望透過這次補選，能夠再次證明不管哪個政黨執政，為人民努力才是最重要的。（編輯：吳佳穎）1080126