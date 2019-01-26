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蘇貞昌支持本土動畫 觀賞貓影特工

最新更新：2019/01/26 19:56
行政院長蘇貞昌（後左）26日晚間前往新北市板橋區，欣賞台灣動畫長片「貓影特工」，以行動相挺本土動畫產業。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月26日
行政院長蘇貞昌（後左）26日晚間前往新北市板橋區，欣賞台灣動畫長片「貓影特工」，以行動相挺本土動畫產業。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月26日

（中央社記者黃旭昇新北26日電）行政院長蘇貞昌今天晚上在新北市，欣賞台灣動畫片「貓影特工」，以行動相挺本土動畫產業，並在電影海報簽名，號召觀眾一起支持台灣動畫。

「貓影特工」是台灣土生土長的動畫英雄，蘇貞昌今天晚上親自到新北市板橋區的戲院觀賞，也與觀賞的兒童合影，並呼籲鄉親支持，用行動相挺本土動畫產業。

貓影特工是一部以特務貓為故事主軸的台灣原創動畫，由導演張永昌執導，片中的喵星人化身成為拯救地球的超級英雄，藝人炎亞綸首度為動畫獻聲。（編輯：黃于）1080126

行政院長蘇貞昌（後中）以行動力挺本土動畫產業，26日晚間親自到新北市板橋區的戲院觀賞動畫電影「貓影特工」，也與一起觀影的小朋友們開心合影。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月26日
行政院長蘇貞昌（後中）以行動力挺本土動畫產業，26日晚間親自到新北市板橋區的戲院觀賞動畫電影「貓影特工」，也與一起觀影的小朋友們開心合影。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月26日
行政院長蘇貞昌（前）26日晚間到新北市板橋區戲院欣賞台灣動畫電影「貓影特工」，以行動力挺本土動畫產業，並在電影海報簽名，號召觀眾一起支持。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月26日
行政院長蘇貞昌（前）26日晚間到新北市板橋區戲院欣賞台灣動畫電影「貓影特工」，以行動力挺本土動畫產業，並在電影海報簽名，號召觀眾一起支持。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月26日
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