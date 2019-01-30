澎湖醫事護理公費生 今年20個名額創新高

（中央社澎湖縣30日電）衛生福利部108學年度離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試公布，澎湖縣今年開出20個名額，創下歷年新高，連國防醫學院也首開醫學系1個名額，即起至3月11日止在高雄醫學大學受理報名。

澎湖衛生局長蕭靜蓉表示，今年的20個醫事人員公費生中，以護理系10名最多，包括陽明、台北醫大各2名、亞洲和義守各提供3名；醫學系則有6個名額，除了國防醫學院和台大、陽明、成功各1名外，義守大學有2個名額；另有成功與中山醫大各1名牙醫；台大物理治療系和馬偕醫學聽力與語言治療學系各1名。

義守大學校長陳振遠與醫學院長陳翰容昨天拜會澎湖縣長賴峰偉時，校長表示，今年向衛福部爭取了5個醫護公費生，未來完成養成教育與訓練後，可返鄉服務，改善澎湖偏鄉離島醫療。

賴峰偉強調，公費生對偏鄉離島影響深遠，早期僅有師範院校公費保送生，澎湖自民國59年即培育醫事公費生，比金門、馬祖更早重視醫護人員的在地養成。

賴峰偉說，護理學系公費生停甄18年，107年開放3名招生名額，今年更增加至10個名額，期許澎湖學子學有所成，未來挹注醫事人力、改善澎湖醫療環境，提供民眾優質妥適的醫療照護。

今年醫事人員養成計畫甄選委由高雄醫學大學辦理甄選作業，離島學生至少要設籍滿6年，並在當地受高級中學以教育滿6年以上，且關係人（父母、祖父母、外祖父母）之一在學生出生日起到報考當年，設籍未曾中斷者，學生同時必須參加學測。

即起至3月11日止受理網路報名，4月中旬辦理面試，未來畢業完成分發後必在偏鄉或離島提供6年醫療服務。（編輯：黃世雅）1080130