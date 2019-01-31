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查慶富案貸款疑雲 高市議會成立專案小組

最新更新：2019/01/31 19:34

（中央社記者程啟峰高雄31日電）高雄銀行慶富貸款案疑雲遲未釐清，高雄市議會今天通過高市議員黃捷臨時提案，決議成立「慶富案調查專案小組」調查委員將由議長許崑源指派。

黃捷提出「成立慶富案調查專案小組」臨時提案，獲蔡金晏、林于凱、郭建盟及吳益政等議員連署。

黃捷指出，高雄銀行在慶富集團獵雷艦案中遭積欠新台幣12億元債務，2017年12月金管會調查報告中，高銀也被提列諸多缺失。

她又說，高銀遭質疑缺失包括未確實評估籌資計畫、未確實評估資金需求、未覈實評估徵信、未落實貸後管理等缺失，僅遭裁罰800萬元，參與放貸決策的董事會相關人員責任歸屬則尚未釐清，高銀也未對後續的債務追償進度提出說明。

黃捷認為，市府為高銀最大股東，董事會由市府遴派公股代表擔任董事或監察人，市府財政局負有監管責任，事涉市民權益甚鉅，市府及財政局有義務要求高銀提出專案報告向議會說明。

黃捷建議成立專案調查小組進行後續調查，經議會決議成立，調查委員將援例由許崑源指派，期盼透過專案小組釐清高銀慶富案相關疑雲，好對市民有所交代。（編輯：黃世雅）1080131

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