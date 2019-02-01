花博卡停止適用花博入園 其餘優惠功能不變

（中央社記者郝雪卿台中1日電）原本台中市民可持花博卡免費參觀花博園區1日的優惠，從元旦起停止適用，台中市交通局今天表示，由於元旦起已開放市民免費入園，花博卡除無法入園，其餘優惠功能都不變。

花博開幕前，前台中市政府推出花博卡，優惠台中市民持花博卡可以「1日免費及第2次以後半價入園優惠」，但在台中市長盧秀燕於去年12月25日就任後，就宣布從元旦起台中市民可以免費入園參觀花博，交通局也於1日起公告原花博卡入園優惠功能停止適用。

對於有市民持先前申請的花博卡在花博園區入口處被擋駕，批評花博卡換市長後變廢卡，市府對此表示，在開放市民免費入園參觀後，市民要以有照片的身分證件如身分證、駕照或健保卡等進場，但花博卡上面沒有照片，無法辨識身分，所以無法入園。

台中市交通局長葉昭甫指出，花博卡是市府編預算採購的，共有300萬張，目前已發出約150萬張，雖然目前持花博卡無法免費入園，但仍可享有公有停車場刷卡半價等優惠，目前仍繼續受理市民申請。

葉昭甫說，花博卡雖停止適用於花博入園，但其他優惠功能都不變，不只可儲值於園區及各地消費使用外，並可持續享有搭乘市公車10公里免費、搭乘台鐵轉乘台中市區客運全程免費、設有電子票證系統的台中市公有停車場停車費5折優惠，以及花博期間3300家（含分店）特約商店出示花博卡享有折扣等優惠措施。

對於花博卡未來的轉型，葉昭甫表示，交通局將研擬花博卡的後續配套，並以保護個資及不浪費公帑為原則。（編輯：陳俊碩）1080201