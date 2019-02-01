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花博權利金爭議 卓冠廷發文盼有圓滿結果

最新更新：2019/02/01 19:41

（中央社記者郝雪卿台中1日電）對於台中花博權利金欠款爭議，前台中市新聞局長卓冠廷今天在臉書發文指出，希望有最圓滿結果，而不是被口水淹沒。台中市新聞局長吳皇昇回應，一起加油。

台中花博授權單位國際園藝生產者協會（AIPH）傳出不滿市府遲未支付第一期權利金，發函給台中市政府揚言暫停或終止台中花博授權，事發後，台中市政府今天將第一期權利金約新台幣300萬元匯出。

卓冠廷下午在臉書發文指出，「我們都希望市府團隊可以用誠懇面對，政治語言無法解決花博所面臨的危機。」這兩天花博恐遭取消的消息，許多朋友很關心。他曾是花博團隊的一份子，只希望這個讓大家都感到驕傲的花博，有最圓滿的結果，而不是被口水淹沒。

對於市長盧秀燕表示沒收到AIPH來函，沒有匯款是前市府「沒有做好交接」。卓冠廷表示，在盧秀燕上任前，現任副市長令狐榮達已經跟AIPH討論，也承諾會在1月初匯款及跟AIPH協商所有相關爭議。這絕對不是「不重要」或「不清楚」，更不是「沒有做好交接」。

吳皇昇表示，眼前就是雙方化解誤會，把問題解決，按照契約該給的要給，不能多給，也不應少給。尊重卓冠廷的意見，不想再與其口水戰，誠如其所言，把花博辦好，達成盧秀燕和市民所期盼的花博經濟理念，再次謝謝卓冠廷，一起加油。（編輯：唐聲揚）1080201

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