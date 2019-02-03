關心弱勢掏腰包買彩券 鄭文燦刮中100元

3日是小年夜，桃園市長鄭文燦（右2）走訪市府附近彩券行關心弱勢團體，自掏腰包購買彩券和刮刮樂，刮中新台幣100元。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）今天是小年夜，桃園市長鄭文燦走訪市府附近彩券行關心弱勢團體，自掏腰包購買彩券和刮刮樂，刮中新台幣100元，他並呼籲大家一起購買，不但有機會中獎，也支持政府做公益。

鄭文燦受訪表示，小年夜到桃園區彩券行鼓勵身障朋友，同時呼籲市民在過年期間買彩券，不但加碼很多優惠，也可以幫助弱勢。公益彩券盈餘除了可協助全民健保及社會福利，也能照顧中低收入家庭、身障朋友、原住民福利等。

鄭文燦現場自掏腰包3000元，買了500元大樂透及2500元刮刮樂，以行動支持弱勢團體，雖然現場刮彩券沒中獎，但店家感謝他刺激買氣，再送一張500元金豬獎刮刮樂，刮中100元，鄭文燦豪氣表示「再買兩張大樂透」。

鄭文燦指出，市府每年獲得公益彩券基金約10億元，主要用於全民健保、社會福利及照顧弱勢族群，他鼓勵民眾買彩券做公益。今年台彩加碼8億元的彩金，以及刮刮樂提供進口車等大獎刺激買氣，市府也會要求警方加強巡邏，保障業者人身及財產安全。

彩券行老闆林榮哲表示，過年期間買氣較平常好了一倍以上，今年因為天氣好，又有彩金加碼，買氣相較去年更成長了約5成。（編輯：管中維）1080203