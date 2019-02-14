情定苗栗舊山線 20對戀人佳偶曬恩愛

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗舊山線鐵道自行車業者今天舉辦西洋情人節活動，20對戀人佳偶與縣長徐耀昌夫婦在世界魅力遺址及遊客見證下，敲響幸福鐘承諾「鐵不出軌」的堅定愛情，浪漫過節。

苗栗縣政府結合觀光資源推動愛情產業，與三義舊山線鐵道自行車業者規劃「0214生生世世情定舊山線浪漫鐵道車愛情首航」活動，報名參加的20對戀人佳偶今天在三義勝興車站完成愛情通關指令後，接著雙雙對對搭乘鐵道自行車飽覽舊山線美景，洋溢浪漫溫馨。

主辦單位安排多道關卡，包括從世界15大城市語言中抽出一種外語向對方說出「我愛你」，並送上鮮花表達愛意與承諾，還得合力擠破氣球，縣長徐耀昌夫婦也下場一同曬恩愛，過程趣味橫生。

在澳洲打工認識、交往1年多的情侶林先泰與張允馨，從台南到苗栗參加活動，女方事先不知男方今天有特殊安排，到場後相當驚喜，為男友打了101分，給予高度肯定。

另有結縭40年的老夫妻也報名參加，68歲的丈夫劉天育說，年輕時曾為了工作得台北、高雄兩地往返，搭火車會經過三義舊山線，今天特別帶妻子來搭乘鐵道自行車，重溫這段鐵道風情。

苗栗縣政府文化觀光局指出，舊山線鐵道自行車Rail Bike自2018年7月試營運至同年12月底止，吸引約5萬人次搭乘，目前已進入第2階段試營運，行駛A、C兩段行程，預定今年6月有110台鐵道自行車加入正式營運，每天最高可望服務2000到2100人次遊客。

徐耀昌表示，繼山線鐵道自行車後，希望推動找到經營單位合作推動海線鐵道自行車，讓山、海互相輝映，持續創新推動苗栗整體觀光休閒產業。（編輯：方沛清）1080214