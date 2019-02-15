嘉義縣生活大調查 逐年改善落實村里升級

（中央社記者江俊亮嘉義縣15日電）嘉義縣長翁章梁為發掘、解決基層問題，落實「村里升級」政見，18日將啟動生活大調查，未來將分析調查內容，依輕重緩急透過行政手段逐年改善。

嘉義縣政府今天發布新聞，指生活大調查將針對全縣18鄉鎮市村里長及社區發展協會理事長訪談調查，以落實縣長翁章梁競選期間所提「村里升級」政見。

縣府說，這項全縣性的「村里體檢」，將由縣府科長級以上幹部負責訪談，翁章梁在農曆春節前邀集相關人員進行調查說明，要求訪談人員「真實、準確」反映基層需求，因地制宜，提出對策。

翁章梁表示，調查內容涵蓋就醫便利性、道路品質、運動休憩、老人安養、衛生保健、農村再生、環境保護、教育、文化藝術、空間營造等議題；不同於一般問卷調查，各地可依需求提出建言。

縣府民政處長楊健人說，村里生活大調查將訪問全縣357名村里長與361名社區理事長，扣除重複的54名，預計將回收664份訪談資料。（編輯：翁翠萍）1080215

嘉義縣政府18日將啟動生活大調查，未來將分析調查內容，依輕重緩急透過行政手段逐年改善，以落實縣長翁章梁競選期間所提「村里升級」政見。圖為大林火車站一帶空照圖。（嘉義縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年2月15日