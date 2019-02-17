涉性騷擾女員工 高市區公所課長丟官

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高雄市某區公所課長被控性騷擾女員工，高雄市民政局在農曆過年前完成調查決議，將他降調至另一區公所當課員，派令上週送達區公所，近期將調職。

高雄市民政局長曹桓榮上午電話受訪證實，這名課長長期對區公所女員工性騷擾，經調查屬實，過年前已將這名課長從原本薦任8職等課長降調至另一個區公所的薦任7職等非主管課員，全案農曆過年前獲市長韓國瑜批准，適逢春節9天連假，派令上週才送達區公所。

他又說，依規定，這項調職處分派令送達後須在1個月內執行，區公所近期將對涉案課長調整職務，並指派代理課長進行交接作業。

區公所指出，上週接獲民政局派令，涉案課長過年前開始請假，過年後也幾乎未上班，區公所最快本週會完成這名課長調職作業。

涉案區公所課長民國106年底被控對區公所女員工性騷擾，區公所調閱辦公室監視器畫面清查發現106年12月20日這名課長走過辦公室走道時，伸手摸一名在走道整理資料的女性員工肩膀，女員工當場舉手臂擋開。

同年12月底，市府接獲同一區公所員工匿名檢舉，並附上擷取這名課長104年底員工LINE群組傳1張不雅照及黃色笑話訊息。

檢舉人指出，這名主管沒有以身作則，傳不雅照及具性暗示內容；他每天長時間癱在沙發上滑手機，嚴重影響民眾觀感，對課務不積極且對同仁不關心，有失公務人員形象。

全案經民政局及高市府政風單位組成專案小組調查，並約談性騷擾受害女員工指證，認為這名課長性騷擾行為成立，且工作怠惰，領導統御不佳，決議將他從區公所8職等課長降調至其他區公所7職等課員。（編輯：翁翠萍）1080217