嘉義溪口藝陣文化節 翁章梁舞獅揭開序幕

嘉義縣溪口藝陣文化節17日在北極殿前廣場登場，由縣長翁章梁（前右3）、立委陳明文（前右4）一起為開口獅揭幕，帶領鄉親「過獅嘴、大富貴」。中央社記者黃國芳攝 108年2月17日

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣溪口藝陣文化節今天在北極殿前廣場登場，由縣長翁章梁、立委陳明文一起為開口獅揭幕，帶領鄉親「過獅嘴、大富貴」，並舞獅進場揭開序幕，延續年節熱鬧氣氛。

翁章梁表示，溪口北極殿元宵節進行的遶境活動延續百年，已提升為文化層次，溪口藝陣文化節今年邁入第10年，特別以「獅在有夠神」為節慶主題。

溪口鄉公所今年邀請布袋戲布景彩繪大師陳明山親自製作高2公尺、長4.5公尺的開口獅，上午由翁章梁、陳明文及鄉長孫維聰等人一起為開口獅揭幕，並帶領鄉親「過獅嘴、大富貴；摸獅尾、順利到冬尾」，隨後，由翁章梁、陳明文一起舞獅尬獅陣進場。

翁章梁指出，藝陣文化是由寺廟文化所延伸，早期農閒時，鄉親聚集寺廟前一起團練獅陣、北管音樂等傳統藝陣，因此，藝陣文化可說是台灣文化的根，對後代影響意義深遠。

今年溪口藝陣文化節充滿「獅」的元素，除民眾臉書（FB）打卡送文創品「開口獅造型」的毛巾偶外，舞台周邊還有手作體驗項目，包括紙糊、泥塑獅頭，以及彩繪獅頭，吸引親子一起體驗。另有「好市在藝陣」市集活動，延續年節熱鬧氣氛。

孫維聰表示，表演活動中，由布袋戲藝師黃世志指導的溪口國小學童，在廟前以布袋戲演出「溪口帝爺的故事」，讓鄉親感受北極殿背後的洋蔥故事。（編輯：陳俊碩）1080217

嘉義縣溪口藝陣文化節17日在北極殿前廣場登場，由縣長翁章梁（前右）、立委陳明文（左）一起舞獅進場，為活動揭開序幕。中央社記者黃國芳攝 108年2月17日

嘉義縣溪口藝陣文化節17日在北極殿前廣場登場，由縣長翁章梁等人為開口獅揭幕，並帶領鄉親「過獅嘴、大富貴；摸獅尾、順利到冬尾」。中央社記者黃國芳攝 108年2月17日