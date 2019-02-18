南星計畫海域海龜載浮載沉 海巡救援

海巡署南部分署第五岸巡隊17日下午獲報，高雄市南星計畫區鄰近海域有一隻海龜載浮載沉，立即派員前往救援，並運回安置，18日將送國立海洋生物博物館治療。（海巡署南部分署第五岸巡隊提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年2月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）海巡署南部分署第五岸巡隊昨天下午據報，高雄市南星計畫區鄰近海域有一隻海龜載浮載沉，研判是生病造成，即派員前往將海龜運回安置，今天將送國立海洋生物博物館治療。

海巡署南部分署第五岸巡隊第六一中隊昨天下午獲報，南星計畫區鄰近海域發現一隻海龜於海面上載浮載沉，即派員前往救援發現，這隻海龜已被人救起上岸，海龜身長約40公分，無外傷，但背甲上有青苔且活動力較低，研判可能是生病造成。

海巡人員隨後將海龜放入裝有海水的塑膠箱內，並以棉被覆蓋保持其體表濕潤，將海龜運回安置，並通報高雄市政府海洋局處理。

高市海洋局表示，已通報國立海洋生物博物館，館方今天要派員將海龜運回海生館治療。

第五岸巡隊表示，生態保育為海巡署的重要工作執掌，保護美好生態環境人人有責，呼籲民眾如在岸際發現環境污染或有海龜或鯨豚等保育類動物受困，請撥118海巡服務專線報案求援。（編輯：張雅淨）1080218