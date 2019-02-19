捷運綠線延伸案未回覆中央 中市府：計畫續進行

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市長盧秀燕被爆料上任至今未就台中捷運綠線延伸案是否持續推動回覆交通部，市府今天對此指出，新市府上任後已向市長盧秀燕報告並充分了解計畫內容，且計畫持續進行。

盧秀燕今天在出席市政會議前受訪指出，她上任沒多久後，台中市的重大建設就被中央喊話有退回的情形，她沒有要選總統都被「卡盧」，高雄市長韓國瑜有可能成為2020總統的候選人，因此民進黨中央有些人在「卡韓」，她覺得也不奇怪。

盧秀燕提出「卡盧」說後，就有媒體報導指出，接獲讀者爆料指稱去年12月25日盧秀燕就任市長前，交通部就針對台中捷運綠線延伸計畫發公文給前市府團隊，表示「因市府首長將更迭，請在新市長上任後，通盤考量計畫推動內容後再報交通部召開委員會審議」，但盧秀燕上任至今都還沒回文給交通部。

台中市政府新聞局長吳皇昇對此表示，交通部先前喊話「山海環線有被退回」的情事，但令人納悶的是，台中市政府迄今未收到任何有關此事的一紙公文，這種未走公文程序、甚至涉及阻礙的狀況才可能是外界所稱「卡韓」、「卡盧」的關鍵，請爆料者不要拿就任前12月4日探討捷運的公文，去混淆新市府上任後，迄今尚未收到公文的鐵路計畫。

台中市政府交通局長葉昭甫也表示，迄今尚未收到任何有關交通部所謂退回或修正補件的公文，若針對去年12月4日那份公文來說，市府推動捷運綠線延伸線的政策與決心並未改變。市府交通局在107年12月4日接獲交通部公文，新市府上任後已向盧秀燕報告並充分了解計畫內容，且計畫持續進行。

葉昭甫表示，考量捷運綠線延伸彰化段將橫跨烏溪至彰化縣，涉及到彰化縣政府的業務範疇，早已訂於3月5日邀集彰化縣政府及交通部召開會議研商，以凝聚共識。市府會再將研商結果回覆交通部，以利加速審查，期望中央盡速核定。（編輯：陳俊碩）1080219