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澎湖新灣區亮點 國際廣場愈夜愈美麗

最新更新：2019/02/19 20:16
澎湖縣政府在馬公第三漁港區新建「國際廣場」，首期工程完工，最快可望在3月先行局部開放，成為觀光、休憩的綜合性廣場。中央社 108年2月19日
澎湖縣政府在馬公第三漁港區新建「國際廣場」，首期工程完工，最快可望在3月先行局部開放，成為觀光、休憩的綜合性廣場。中央社 108年2月19日

（中央社澎湖縣19日電）澎湖新灣區的亮點，縣府在馬公第三漁港區新建5公頃「國際廣場」，首期工程完工，第2期工程接續執行，預計3月可望局部開放，成為觀光、休憩的綜合性廣場。

澎湖縣政府工務處長洪慶鷲表示，位於馬公第三漁港演區的「國際廣場」，佔地近5公頃，是縣府爭取前瞻建設的重大工程之一，總經費新台幣2億5000萬元，全部工程預計至109年6月完工。

洪慶鷲表示，國際廣場首期工程9000萬元，進行容納6000人的戶外活動廣場、親子遊憩區、水景、地景廊道、入口廣場、廁所與緩坡瞭望區、植栽綠美化等，目前已大致完工，並拆除圍籬，最近入夜後進行園區的照明試點，愈夜愈美麗，近期驗收後，最快可望在3月先行局部開放，提供民眾一處最佳的休閒園區。

至於第2期工程主要有體育館、場入口空間及周遭景觀改善、中華路連接新生路之人行道空間與景觀改善、文化局演藝廳廣場空間與景觀改善、文化局停車場鋪面改善等。（編輯：吳佳穎）1080219

澎湖縣政府在馬公第三漁港區新建5公頃「國際廣場」，首期工程完工，近期入夜後進行園區的照明試點，愈夜愈美麗。中央社　108年2月19日
澎湖縣政府在馬公第三漁港區新建5公頃「國際廣場」，首期工程完工，近期入夜後進行園區的照明試點，愈夜愈美麗。中央社　108年2月19日
澎湖縣政府工務處表示，位於馬公第三漁港演區的「國際廣場」首期工程完工，入夜後進行園區的照明試點，愈夜愈美麗，近期驗收後，最快可望在3月先行局部開放，提供民眾一處最佳的休閒園區。中央社 108年2月19日
澎湖縣政府工務處表示，位於馬公第三漁港演區的「國際廣場」首期工程完工，入夜後進行園區的照明試點，愈夜愈美麗，近期驗收後，最快可望在3月先行局部開放，提供民眾一處最佳的休閒園區。中央社 108年2月19日
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