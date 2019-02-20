台南虐童零容忍 有案即查屬實即罰

（中央社記者張榮祥台南20日電）虐童頻傳，台南市政府教育局長鄭新輝今天表示，以虐童零容忍為目標，秉持有案即查，屬實即罰原則，若查證屬實，將依法公布相關資訊，以確保幼童的安全及身心健康。

鄭新輝今天在市政會議報告台南市幼兒園管理機制時指出，目前台南市公私立幼兒園核定招生5萬7627人，約占全市2歲至5歲幼兒87.5%，大於實際入園幼兒4萬7735人，供給大於需求，但部分偏鄉沒有私幼，仍需仰賴公幼。

至於不當管教、性騷擾或體罰等，他表示，教育局秉持有案即查，屬實即罰的原則，若查證屬實，立刻依政府資訊公開法在網站公布幼兒園名稱、負責人及行為人姓名，如果確認違規事項，視行為人身分及情節而有不同的裁處。

教育局對幼兒園輔導的做法，包括說明會、主題研習、列管會議、到園輔導、提供範例、法令宣導等方式。教育局也會對幼兒園設立與營運、總務與財務管理、教保活動課程、人事管理、餐飲與衛生管理、安全管理等項目進行評鑑，以5學年為一週期。

台南市長黃偉哲則表示，若查證違法與違規屬實，採取公告是法定程序，但市府應研擬如何透過適當方式，在合法的情形下，揭露不合格的幼兒園與托育中心的資訊。（編輯：黃世雅）1080220