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花蓮測速王換了 知卡宣大道一年舉發7602件

最新更新：2019/02/21 18:11
花蓮縣吉安鄉知卡宣大道去年新設雷達測速照相機，一年來舉發7602件超速違規，名列全縣最多，成為花蓮地區新一代測速王。中央社記者李先鳳攝　108年2月21日
花蓮縣吉安鄉知卡宣大道去年新設雷達測速照相機，一年來舉發7602件超速違規，名列全縣最多，成為花蓮地區新一代測速王。中央社記者李先鳳攝　108年2月21日

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花東海岸公路台11線平常行駛車輛不多，駕駛常不留意超速，豐濱鄉新社路段測速桿往年平均一年舉發逾7000件，蟬聯花蓮「測速王」多年，去年知卡宣大道躍升為新的測速王。

花蓮縣警察局今天表示，去年新設在吉安鄉知卡宣大道與永華二街口的新式雷達測速照相桿，速限從50公里放寬為60公里，因路段筆直又有四線車道，駕駛常會超速，去年舉發7602件，成為全縣舉發超速最多的測速桿。

花蓮縣警察局指出，全縣固定式違規照相桿設有34處，去年總計舉發4萬5581件。其中超速違規件數最多的前3名分別為吉安鄉知卡宣大道的7602件、台11線43.95公里處新社路段的4422件、及台9線192.5公里處新城鄉三棧路段3671件。

警方指出，設置違規照相桿主要目的並非為罰款，而是希望駕駛人都能遵守交通規則，超速、闖紅燈都是造成傷亡的重要原因之一，民眾可上縣警局網站查詢固定測速照相桿的設置地點，呼籲民眾行車依速限行駛，共同維護交通安全。（編輯：張芷瑄）1080221

花蓮縣警察局21日表示，去年新設在吉安鄉知卡宣大道與永華二街口的新式雷達測速照相機，速限並從50公里放寬為60公里，因路段筆直又有4線道，駕駛常會超速，去年一年共舉發7602件，成為全縣舉發超速最多的測速照相機。中央社記者李先鳳攝　108年2月21日
花蓮縣警察局21日表示，去年新設在吉安鄉知卡宣大道與永華二街口的新式雷達測速照相機，速限並從50公里放寬為60公里，因路段筆直又有4線道，駕駛常會超速，去年一年共舉發7602件，成為全縣舉發超速最多的測速照相機。中央社記者李先鳳攝　108年2月21日
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