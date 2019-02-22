拿下全球永續旅遊認證 集集鎮旅館全台第一家

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，集集鎮的兩腳詩集概念旅館響應「永續旅遊」，經多年努力，今年終於獲「全球永續旅遊旅宿業準則認證」，是全國第一家取得認證的旅館。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處表示，去年10月24日邀全球永續旅遊委員會（Global Sustainable Tourism Council, GSTC）認可的稽核單位Control Union集團來集集鎮舉辦全球永續飯店準則與認證標準工作坊，兩腳詩集概念旅館、桃米生態村、雲品溫泉酒店等業者均出席。

大家透過研討交流認識全球永續旅遊系統，及如何透過參與認證，提升企業永續經營競爭力與增加全球綠色旅遊市場銷售平台。

日管處指出，近年全球暖化、氣候變遷、生態保育、經濟發展對環境衝擊等議題，為全球觀光旅遊發展帶來許多新挑戰，因此「永續旅遊」觀念逐漸受到世界各國重視，日管處於民國106年起積極在轄內推動永續旅遊相關業務。

日管處長洪維新說，今年將更積極朝永續發展目標邁進，盼藉參與相關國際認證，提升轄區永續管理、環境生態、經濟發展、原住民文化與福址等面向，以實際行動降低碳排放量，並希望透過國際化、永續化、行動化方式，吸引更多國內外遊客來到日月潭，為日月潭旅遊產業注入更多能量。

根據全球永續旅遊委員會說明，全球永續旅遊準則是對永續發展達成共識，對任何致力實現永續旅遊的管理組織，應達成有效的永續發展規劃、當地社區社會與經濟利益最大化、提升文化傳承效益、減少環境負面影響共四大目標。準則適用整體旅遊產業。（編輯：吳佳穎）1080222