推家鄉私房景點 女大生組團發手繪地圖

（中央社記者楊思瑞台南26日電）出身台東的崑山科技大學公廣系三年級學生吳艾庭，從高一開始與好友組成志工團，利用寒暑假到各大火車站發放親手繪製的台東景點圖，向社會介紹私房景點，宣傳台東之美。

吳艾庭從高中一年級開始，就每年擬定計畫申請教育部補助，利用寒暑假帶著全部都是台東學子的夥伴們組成「青春導覽員」志工團，將台東鹿野高台作為他們計畫的第一站，每年都換不同地方；陸續駐點花蓮、高雄、台北等車站為台東宣傳。

吳艾庭今天受訪時表示，台東不僅有鹿野高台的熱氣球、知本溫泉，還有許多私房景點等著大家去探訪。團隊所繪製的地圖幾乎都親自踏查過，有的是在地人才知道的秘密景點。

她說，隨著計畫時間拉長，他們所蒐集的景點及資料也越來越豐富，至今累計超過2000人次主動索取景點圖，也越來越多人知道青春導覽員的存在。

吳艾庭表示，現在資訊發達，大家在出發旅遊前都會事先找好行程，但是擔心遊客們都只前往較熱門的景點，而錯過台東其他美麗的風景。透過手繪景點圖來介紹台東的景點特色、及各月分的活動，希望讓旅客認識不一樣的台東。目前正在籌備2019年的計畫，更新版的手繪地圖也已著手準備。（編輯：黃世雅）1080226