更多編輯台推薦新聞：
塑膠汙染無所不在 海溝生物體內也找得到
國際

塑膠汙染無所不在 海溝生物體內也找得到

印度姊妹月事革命獲奧斯卡獎 冷嘲熱諷未停歇
國際

印度姊妹月事革命獲奧斯卡獎 冷嘲熱諷未停歇

分析／川金二會 中國是雙方甩不掉的場邊人
國際

分析／川金二會 中國是雙方甩不掉的場邊人

紐約市長力挺 曼哈頓收塞車費箭在弦上
國際

紐約市長力挺 曼哈頓收塞車費箭在弦上

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

搭乘台中市公車 3/1起可刷愛金卡

最新更新：2019/02/27 18:06
台中市交通局27日表示，3月1日起愛金卡（icash2.0）正式於台中市公車上線，民眾未來搭乘台中市公車持悠遊卡、一卡通及愛金卡皆享有10公里免費。中央社記者郝雪卿攝　108年2月27日
台中市交通局27日表示，3月1日起愛金卡（icash2.0）正式於台中市公車上線，民眾未來搭乘台中市公車持悠遊卡、一卡通及愛金卡皆享有10公里免費。中央社記者郝雪卿攝　108年2月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市10公里免費公車目前可使用悠遊卡及一卡通，台中市交通局今天指出，3月1日起愛金卡（icash2.0）正式於台中市公車上線，民眾可持多卡搭乘市公車。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中市公車10公里免費原本可使用悠遊卡、一卡通、台灣通、遠通ETC卡等4種電子票證搭乘，其中台灣通在民國104年底停用，遠通ETC卡則轉型為eTag服務，因此近年來台中市公車僅可使用悠遊卡及一卡通等2種電子票證搭乘。

葉昭甫指出，因台中市公車路線數已達225條，公車路網服務範圍持續擴大，民眾乘車年總運量達到1.36億人次，搭乘人數並不斷增加。

為持續落實公車便民服務，讓民眾可持多樣化電子票證搭乘公車，葉昭甫說，交通局積極協調台中市公車業者、台中公車聯營管理委員會及愛金卡股份有限公司，完成公車驗票機程式及相關設備更新，3月1日起愛金卡即可正式於台中市公車上線。

葉昭甫指出，未來民眾搭乘台中市公車，只要持悠遊卡、一卡通及愛金卡都享有10公里免費；搭乘台鐵出站後，2小時內持同卡轉乘台中市公車，更可享有該趟公車全程免費優惠。交通局也將持續與多方研議增加其他電子票證使用，讓市民享受更多元的車資支付方式與更便利的公車服務。（編輯：黃世雅）1080227

地機族