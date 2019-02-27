搭乘台中市公車 3/1起可刷愛金卡

台中市交通局27日表示，3月1日起愛金卡（icash2.0）正式於台中市公車上線，民眾未來搭乘台中市公車持悠遊卡、一卡通及愛金卡皆享有10公里免費。中央社記者郝雪卿攝 108年2月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市10公里免費公車目前可使用悠遊卡及一卡通，台中市交通局今天指出，3月1日起愛金卡（icash2.0）正式於台中市公車上線，民眾可持多卡搭乘市公車。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中市公車10公里免費原本可使用悠遊卡、一卡通、台灣通、遠通ETC卡等4種電子票證搭乘，其中台灣通在民國104年底停用，遠通ETC卡則轉型為eTag服務，因此近年來台中市公車僅可使用悠遊卡及一卡通等2種電子票證搭乘。

葉昭甫指出，因台中市公車路線數已達225條，公車路網服務範圍持續擴大，民眾乘車年總運量達到1.36億人次，搭乘人數並不斷增加。

為持續落實公車便民服務，讓民眾可持多樣化電子票證搭乘公車，葉昭甫說，交通局積極協調台中市公車業者、台中公車聯營管理委員會及愛金卡股份有限公司，完成公車驗票機程式及相關設備更新，3月1日起愛金卡即可正式於台中市公車上線。

葉昭甫指出，未來民眾搭乘台中市公車，只要持悠遊卡、一卡通及愛金卡都享有10公里免費；搭乘台鐵出站後，2小時內持同卡轉乘台中市公車，更可享有該趟公車全程免費優惠。交通局也將持續與多方研議增加其他電子票證使用，讓市民享受更多元的車資支付方式與更便利的公車服務。（編輯：黃世雅）1080227