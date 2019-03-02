競選總部成立揮陳水扁旗幟 陳筱諭：特赦阿扁

（中央社記者張榮祥台南2日電）退出民進黨投入台南市第二選區立委補選的陳筱諭，今天成立競選總部時揮舞前總統陳水扁的競選旗幟，她更喊出「特赦阿扁總統」，作為社會和解、救經濟的第一步。

無黨籍的陳筱諭，今天在麻豆代天府成立競選總部，前扁友會台南副會長陳仙寶拿著陳水扁2000年參選總統的5號旗幟給同是5號的陳筱諭，預祝她旗開得勝。

陳筱諭左右開弓，痛批民進黨和國民黨。她說，民進黨參選人郭國文出去拜票站街頭，還要靠高層幫忙拉抬；國民黨參選人謝龍介3個月前當選台南市北區市議員，卻跑來選立委，對得起北區選民嗎。

陳筱諭說，藍綠都是為了擴張政黨利益和政治版圖，但這裡是我們的家，不是別人的戰場，台南人不是免費的棋子，不要讓兩個政黨當做「盤子」。

陳筱諭更喊出「特赦阿扁總統」。她表示，有人說「特赦阿扁」這個希望不太可能實現，甚至會傷害選情，但她就是放不下和阿扁、扁媽的感情。何況做錯事的是阿扁的家人，台灣有肩膀的男人，就是會為全家扛下責任。

陳筱諭說，只有社會和解，台灣團結，藍綠才有可能合作拚經濟，這一切，就從「特赦阿扁總統」開始做起，作為邁出社會和解的第一步，展現台灣團結的新契機。（編輯：吳佳穎）1080302