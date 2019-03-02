向陽盃公益棒球賽韓國瑜缺席 韓粉失望

（中央社記者程啟峰高雄2日電）2019台灣向陽盃明星公益棒球賽今天下午在高雄登場，由中華職棒退役球星與藝人組成的明星隊較勁，原訂要來開球的高雄市長韓國瑜因故取消，讓現場球迷及韓粉好失望。

2019台灣向陽盃明星公益棒球賽下午在高雄澄清湖棒球場登場，由藝人澎恰恰領軍的明星棒球隊迎戰中華民國職棒退役聯盟，韓國瑜原訂下午到場開球，不過，高雄市新聞局上午臨時向媒體發簡訊取消行程，改由副市長洪東煒代表開球。

由於不少觀眾衝著韓國瑜開球特別到場觀賽，見韓國瑜不能登板開球，改由洪東煒代打難掩失望。

洪東煒表示，他昨晚臨時接到通知要代表市長出席今天的這個行程，韓國瑜剛從星馬行回來非常勞累，感冒一直沒好，應是在休息。

或許是大批韓粉失望離場，比賽開打不久，現場觀眾愈來愈少，後來全場觀眾剩不到一半，雖現場有點冷清，但球員仍賣力打球。蕭煌奇、許富凱等歌手中場休息時也賣力獻唱助陣。

中職退役聯盟「金臂人」黃平洋等昔日球星球技寶刀未老，頻頻得分。藝人澎恰恰、許效舜、NONO、納豆、歐漢聲等接力出擊，不敵退役球星火力，終場明星隊以3比10敗北。（編輯：黃世雅）1080302