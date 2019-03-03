種樹救地球 蔡其昌及楊典忠清水贈樹苗

台中市海線文化關懷協會與市議員楊典忠服務處3日在清水區鰲峰山公園共同舉辦贈樹苗活動，立法院副院長蔡其昌（前右）及楊典忠（前右3）出席贈苗。（楊典忠提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年3月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市海線地區火燒山意外頻傳，立法院副院長蔡其昌與台中市議員楊典忠今天在清水區舉辦贈樹苗活動，在植樹節前夕，希望透過實際植樹行動美化家園，同時關心地球。

台中市海線文化關懷協會與市議員楊典忠服務處今天在清水區鰲峰山公園共同舉辦「森呼吸、千人種樹救地球」贈樹苗活動，蔡其昌、楊典忠、林務局秘書張志誠等人出席，很多家長都帶著小朋友前來領取樹苗。

蔡其昌表示，種樹的好處大家都知道，希望大家種樹也要予以愛護及照顧，讓家園環境更加綠化美化。

張志誠表示，鰲峰山公園是大清水地區的肺，因為這裡種植很多樹木，可以讓大家呼吸到健康的空氣，除了種樹之外，大家還要保護森林，千萬不能濫墾與點火，去年海線地區發生11起火燒山，今年初到現在已經發生3次，呼籲大家種樹也要愛護樹木。

台中市海線文化關懷協會理事長許天送表示，協會準備櫻花、桂花、杜鵑、矮仙丹、七里香共1000棵樹苗，都是民眾普遍喜愛的樹種，只要用心照料都很容易生長，希望每年辦贈樹苗活動讓海線環境更加綠意盎然，到場民眾亦可領取清潔用品。

楊典忠表示，今年是清水第一年舉辦贈樹活動，發送樹苗以比較受到民眾歡迎的樹種，如桂花花朵象徵富貴滿堂，全年均可開花，杜鵑是常綠植物，花色艷麗、花型嬌美，花期在2到4月的春天；還有夏季開花，花瓣白色，香氣濃郁可傳得很遠的七里香。

為了鼓勵大家領樹後務必確實種植，許天送表示，把種樹後拍照上傳至楊典忠議員臉書，前50名還可以額外獲得羅漢松樹苗1株，獲得在場民眾鼓掌叫好。（編輯：陳俊碩）1080303