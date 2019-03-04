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捐發票換苗木 南投林管處:領苗先看栽種環境

最新更新：2019/03/04 13:51
南投林區管理處12日將舉辦捐發票換苗木活動，為讓民眾領取適合自家環境苗木，提早公告種類及適合栽種地點，如矮仙丹（圖）可種在高溫多溼且陽光充足環境。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年3月4日
南投林區管理處12日將舉辦捐發票換苗木活動，為讓民眾領取適合自家環境苗木，提早公告種類及適合栽種地點，如矮仙丹（圖）可種在高溫多溼且陽光充足環境。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年3月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投林區管理處12日將辦捐發票換苗木活動，總數1萬3000株，而為讓民眾領取適合自家環境的苗木，林管處今年提早公告種類及適合栽種地點，其中處本部有全部8種苗木可換領。

林務局南投林區管理處12日植樹節上午在處本部及所轄台中、埔里、竹山、水里、丹大工作站舉辦捐發票換樹苗活動，為讓民眾領取適合自家環境栽種的苗木，林管處今年提早公告苗木種類及適合環境，民眾可到林管處網站業務公告區，先查閱苗木特性及換領地點。

南投林管處長李炎壽今天說，種樹需要考慮小區域適應性，適地適木才能種出健康苗木，林管處今年特別針對不同環境提供苗木，包括適合陽光充足、排水良好環境的樹蘭、桂花、台灣赤楠。

李炎壽指出，茶梅可種在涼爽半蔭環境；矮仙丹可種在高溫多溼且陽光充足處所；至於空曠處則可栽種厚葉石斑木或山櫻花，可賞花果；對於喜歡修剪苗木的人，榔榆則是不錯選擇。

李炎壽表示，南投林管處及轄屬工作站每年植樹節當天辦理捐發票換苗木活動，今年同步發放樹蘭、矮仙丹、山櫻花、桂花，其中位於南投縣草屯鎮的處本部還有厚葉石斑木、榔榆、台灣赤楠、茶梅，處本部現場提供3000株，其餘工作站各2000株，合計1萬3000株。

李炎壽說，12日上午10時起在處本部及各工作站同步舉行，現場換發，不接受預約保留，民眾須持2張今年1月到3月發票可換領1株樹苗，每人最多可領2株，送完為止。（編輯：吳佳穎）1080304

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