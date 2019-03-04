苗栗青年達人秀 網路票選衝人氣

苗栗縣政府舉辦首屆「苗準青年 達人讚起來」活動，初賽評選20組隊伍入圍決賽，4日至15日開放網路人氣票選，青年達人最終戰將於17日晚間6時在苗北藝文中心展開，競賽提供總獎金共新台幣30萬元。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年3月4日

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣政府舉辦首屆「苗準青年 達人讚起來」活動，經初賽評選20組隊伍入圍決賽，今天進入網路人氣票選階段，競賽選手可爭取獎金，參與投票民眾也有機會拿大獎。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊指出，「苗準青年 達人讚起來」，是全台灣首創的全素人青年達人才藝競賽，吸引來自全國各地60組青年朋友同場較勁，初賽更採取全程不NG網路直播，考驗選手真正實力。

初賽經電視節目製作人羅國倫、客語創作歌手戴士堯以及魔術師神奇傑克等組成評審團決議，選出吳旻謙、LAD多元藝術、徐開炫、陳俊亦、郭孝德、何一凡、張德欽、峰兒、鏡劇厘馬戲等20組入圍名單。

獲得入圍的青年朋友才藝項目，除歌唱、舞蹈外，其中吳旻謙的創新表演藝術，融合雜耍、默劇、音樂、魔術等，曾受邀參加中國國家藝術基金會節目演出，實力不容小覷。

彭德俊指出，青年朋友才藝競賽，如同青年達人秀，入圍的20組青年才藝表演，已分別轉載於「達人讚起來（https://vote.ur.com.tw/login/voteshow.php）」的票選網站中，3月4日至15日期間，開放民眾上網參與投票，只要網路人氣以及17日決賽當日人氣投票加總最高者，就可獲得本屆最佳人氣獎項。

勞青處指出，青年達人最終戰，將於17日晚間6時，在苗北藝文中心展開，競賽提供總獎金共新台幣30萬元，除前3名外，另設最佳苗栗獎及最佳人氣獎。此外，民眾只要參與網路人氣票選並成功投票，也有機會在「勞工及青年服務讚」臉書粉絲專頁中，獲得抽出大獎。（編輯：方沛清）1080304