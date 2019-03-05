防斑馬線事故 澎警推交通指揮繩與旗幟

澎湖縣政府警察局5日率先在馬公、文光、文澳等市區3所小學出入路口和無交通號誌路口辦理試辦「交通指揮繩與旗幟」示範活動，並結合導護媽媽與志工現場宣導，叮嚀小朋友穿越道路應走斑馬線。中央社 108年3月5日

（中央社澎湖縣5日電）為避免路口斑馬線發生交通事故的憾事，澎湖縣政府警察局今天率先推出「交通指揮繩與旗幟」，以確保行人與學童穿越馬路安全。

最近各地發生多起發生在斑馬線上的交通事故。澎湖縣警察局長賈樂吉表示，斑馬線的設計最主要是在行人穿越馬路安全。但現今斑馬線的設計大都在路口轉彎處和鄰近叉路口，造成車輛轉彎時視覺死角，駕駛常未能看到正在穿越馬路行人，造成行人穿越馬路風險。

賈樂吉說，斑馬線的設計有「位置不當」、「缺乏防撞功能」等問題，在現階段無法立即改善下，指交通隊製作「交通指揮繩與旗幟」，在路口隨時使用，以確保行人與學童穿越馬路安全。

澎湖縣警局今天率先在馬公、文光、文澳等市區3所小學出入路口和沒有交通號誌路口試辦「交通指揮繩與旗幟」示範活動，透過導護媽媽與志工現場宣導提醒轉彎車輛減速小心，也叮嚀小朋友穿越道路應走斑馬線；至於未劃設斑馬線路段，要先看清左右有無來車再行通過。

另外，澎湖警方也將加強取締開車行經斑馬線有行人穿越時，不讓行人先行通過者，依道路交通管理處罰條例，處以新台幣1200至3600元罰款。(編輯:孫承武) 1080305