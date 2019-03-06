台南立委補選 3選將衝刺拜票

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市立委補選競爭激烈，民進黨候選人郭國文今天持續由前行政院長賴清德陪同四處拜票；國民黨候選人謝龍介勤訪傳統市場，主推行銷農產；無黨籍候選人陳筱諭帶著青年軍掃街。

賴清德連續7天陪同郭國文掃街拜票，日前傳出腳扭傷。賴清德昨天透過臉書表示，腳傷無礙；今天仍繼續陪同郭國文進行車隊掃街，向大內、山上、新化、新市等地的鄉親問候、拜票。

賴清德說，郭國文不只會替農、漁民爭取福利，也會協助台南的工商發展，讓士農工商都得到照顧。這場選舉不只攸關台南、更攸關台灣，希望支持者一定要出來投票給郭國文。

謝龍介今天到新市的傳統市場拜票時表示，自己只有士農工商拚經濟，沒有藍綠之分。如果大家要拚經濟，就跟著國民黨；若還要拚政治，就跟民進黨走。拚經濟就是希望大家都過好日子。

陳筱諭則是與青年軍50餘人，在麻豆護濟宮上香祈福後，由胖卡宣傳車帶領進入麻豆市區，隨後徒步掃街拜票。

陳筱諭表示，在地青年軍掀起全新的選舉風，讓選戰充滿熱情與歡樂的氣氛，爭取選民的支持與認同，「年輕改變全世界」將成為這次台南立委補選的最佳寫照。（編輯：李錫璋）1080306

國民黨台南市立委補選候選人謝龍介（右）6日到傳統市場掃街拜票，和攤商、民眾互動，主推行銷農產。（謝龍介服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年3月6日