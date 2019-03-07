遭丟香蕉抗議 高市：已外銷220多噸

網紅直播「髮蠟哥」何將財（左）7日帶著一大箱香蕉到高雄市政府四維中心大門前，為香蕉收購價格依舊偏低請命，並抗議無法求見高雄市長韓國瑜，隨即被員警攔阻。中央社記者陳朝福攝 108年3月7日

（中央社記者陳朝福高雄7日電）網紅直播「髮蠟哥」何將財今天到高雄市政府丟香蕉，為香蕉收購價格依舊偏低請命，並抗議只照顧企業化蕉農、市長韓國瑜不接見。韓國瑜受訪說，已外銷220多噸，還要大量外銷。

「髮蠟哥」上午帶著一大箱香蕉到高雄市政府四維中心大門前，要求面見韓國瑜陳情，遭員警攔下，並通報由市府 「1999」中心主任何宜綸出面準備接受陳情，但「髮蠟哥」以她不是韓國瑜為由拒絕，除了撕掉陳情書，還向市府丟出兩根香蕉，隨即被員警攔阻。

「髮蠟哥」表示，香蕉收購價格依舊偏低，最近2、3週來每公斤香蕉收購價格新台幣8、9元不符成本，蕉農都很辛苦，雖然韓國瑜出國為農民爭取外銷訂單，但此舉會造成企業化蕉農愈種愈多，造成產量過剩，價格反而會崩壞，對小農根本沒好處。

「髮蠟哥」去年九合一大選期間曾一人飾多角向韓國瑜陳情，經媒體起底是名直播主，並在做車庫帆布生意。他說，抽出要去「巡田」的時間來向韓國瑜請命，結果韓當上市長後就不見他了，打電話到市長辦公室約時間見面都沒下文，到市府丟香蕉是表達心中的憤怒。

對於「髮蠟哥」的請命，韓國瑜出席一項記者會受訪時說，協助農漁民拚訂單，共累計香蕉外銷至少220噸，目前也有購物台要推銷及還要大量外銷，此時勿有政治動作。

高雄市農業局副局長鄭清福受訪表示，香蕉是較特殊的農產品，產地的青蕉必須再經過清洗分類和熟成等手續，人工成本較多，且分上中下品，分級價格也有別，但是，目前的一般行情都大約在12元至20元。

高雄的香蕉產地主要分布在旗山等地區，今年1、2月的產地香蕉已外銷220多噸，並有商業社團剛下訂97噸，鄭清福籲請不要以香蕉下品價格以偏概全混淆視聽，高雄市府這週起至4月規劃連續促銷香蕉等產品，維護行情及買氣，照顧農民不會分大小眼。（編輯：吳佳穎）1080307