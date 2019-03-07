陳佩琪告輸三立 柯文哲：為何不同時公布判決書

（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市長柯文哲妻子陳佩琪向法院訴請三立電視台等賠償新台幣500萬元敗訴，柯文哲今天則說法律程序很奇怪，認為法院判決時應同時公布完整判決書，不要間隔一週。

陳佩琪認為三立電視公司「54新觀點」節目在去年5月25日播出的內容，主持人陳斐娟、來賓曾勁元刻意扭曲她與柯文哲的監察院申報財產資料，發函要求登報道歉但未獲回應，委請律師向台北地方法院遞狀。

北院審理後認為，被告陳斐娟、曾勁元於被告三立電視台製播的節目中所為言論，客觀上非侵害原告之名譽權，駁回陳佩琪之訴，昨天一審宣判，判決陳佩琪敗訴。全案可上訴。

柯文哲今天參加台北市政府108年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）實兵演習，會前接受媒體聯訪時表示「我突然發現，為什麼法院判決時不把完整的判決書同時公布？為什麼要隔一個禮拜？我覺得很奇怪」、「沒有看到判決書全文也不曉得要做什麼」。

今日民安演習是以南港車站為中心，因其為交通樞紐，又因東區門戶計畫使南港地位提升。此次演習主要包括震災、重大火災、重大鐵路交通事故、毒化災搶救、收容安置避難疏散等演練。

柯文哲在演習後致詞感謝各單位，並表示以前演習都是好天氣，但今天風強雨大，「不過這樣也好，回去想一想如果災害發生碰到這種天氣該怎麼做」，期許台北市成為韌性防災城市。（編輯：張銘坤）1080307