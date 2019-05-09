高鐵愛心贈票 弱勢童圓出遊夢

（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹縣好生育幼院院童平時難有機會到高雄旅遊，高鐵新竹站今天贈送40張票幫助圓夢，院長高麗靜受訪表示，感謝高鐵公司善舉，幫助弱勢孩童體驗出遊。

高鐵新竹站站長邱奕貴到好生育幼院，致贈新竹至高雄左營往返高鐵票共40張，由高麗靜代表接受，並回贈感謝狀給高鐵公司。高鐵新竹站站長邱奕貴表示，讓弱勢孩子親身體驗搭乘高鐵，感受高鐵對弱勢的關愛，未來將持續關懷弱勢族群，善盡企業的社會責任。

高麗靜說，好生育幼院服務對象為孤苦無依、家境清寒或遭逢變故的兒童及少年，安置院童都為縣市政府委託的保護個案，讓不幸的兒少在院能接受完善的教育，奠定良好的品德操守，也快樂學習。

高麗靜表示，因育幼院經費有限，從未帶孩子搭乘高鐵出遠門，尤其對院童們來說，高鐵多出現在報章雜誌、或電視，很少有實際體驗機會。她感謝台灣高鐵公司，贈票給院童，讓孩子順利出遊，也感受實質生活體驗及拓展視野機會。院童得知能搭高鐵到高雄旅遊，大家難掩興奮，感謝萬分。

邱奕貴表示，高鐵善盡企業社會責任，協助院童將在25日搭高鐵出遊，相信這次出遊機會，將成為院童們難忘的成長經驗。（編輯：張銘坤）1080509