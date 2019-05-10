高市府自經區說帖 茶葉豬肉是否進口配合中央

（中央社記者程啟峰高雄10日電）高雄市政府今天公布「高雄市政府爭取設置自由貿易經濟特區」說帖，高市府希望特區內重點推動國際醫療、金融專區與國際教育等，而中國茶葉、豬肉等貨品貿易部分配合中央政策。

高市府經濟發展局長伏和中上午在高雄市議會受訪表示，自經區目標是要打造高雄成為第2個香港及新加坡，至於是否開放中國茶葉、豬肉進口等貨貿部分，就看中央政策，高市府都會配合。

說帖指出，目前自由貿易經濟特區修法權責在立法院，未來要做什麼事，什麼可以做？什麼不可以做？如何有效管理都屬於中央及立法權責。

韓國瑜承諾近日向議會提自經區說帖；伏和中表示自經區許多權責在中央，說帖也會送到立法院及行政院相關部會爭取支持。

高市府新聞局發布說帖內容表示，為引進高薪、高值產業，促成金流、人流引入，提出自由貿易經濟特區，突破高雄產業發展困境。

根據說帖，高雄有海空雙港優勢，以製造業為產業發展重點，但在世界工廠崛起後，高雄製造業優勢不再，而新興產業發展尚未能有效填補製造業缺口，加以近年人口成長趨緩，青年需求產業別工作機會不多，外有區域貿易協議形成，已逐漸限縮高雄產業發展空間。

說帖指出，特區內醫療方面允許外國人到台灣合設醫院任院長，但全民健康保險不給付；金融方面允許外國人及國內專業投資機構投資非新台幣計價金融商品；教育方面允許外國大學到台灣設分校、學位專班與專業學（課）程；人才方面允許外國專業人士落地簽證，不含藍領，一定期限內所得半數課稅。

說帖指出，希望中央以「試點試行」、「示範推動」角度，助高雄為產業找出路。高雄自由貿易港區進駐率已達97%以上，且目前僅針對科學園區與加工出口區開放，未能照顧一般產業園區。自由經貿特區將擴大委託工業區和產業園區進行後廠加工，對高雄製造業有很大幫助。

說帖指出，高雄服務業雖提供高於製造業的就業機會，但產值偏低，未來亟需引進如律師、會計師、創投與金融等高端專業服務業，為鼓勵企業根留台灣，產業設廠投資發展，國際金融提供專業服務為方向之一。

說帖指出，高雄要成為亞洲金融中心、企業國際總部就要走上開放的道路，鬆綁人才、資金與法規，如國際人士到台灣仍有許多限制，須鬆綁白領到台灣停留時間、簽證與稅務等。（編輯：李明宗）1080510