慈濟花蓮浴佛大典 祈福兼顧環保

（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）慈濟基金會今天在花蓮靜思堂舉行「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一浴佛大典，約3000人參與；呼應環保減塑，浴佛台由3000多個寶特瓶、回收廢棄物製成，祈福也植入愛地球觀念。

慈濟基金會表示，浴佛典禮以「感恩尊重生命愛、和敬無諍共福緣」為主題，浴佛台用3000多個寶特瓶製作的水立方、地球造型。水立方象徵「水是大生命」，地球能滋養萬物的淡水不多，呼籲人人惜水如金。

布置在水立方一旁的鯨魚、北極熊、企鵝等造型動物，外層用回收報紙製成的紙漿塑形，內裡則用回收的塑膠廢棄物填充，藉此希望大家正視海洋廢棄物讓海洋生物誤食的影響，進而能減塑，也將資源延續再利用。

參加活動者包括縣府公務機關、警消人員、學校教育人員、民意代表及在地民眾，還有來自海外的慈濟學生共約3000人。

其中參加活動的呂子暄，她在消防局工作五年，觸景生情想到母親節無法回家陪媽媽，潸然淚下。她說，警消人員須值勤之外，還有許多人因工作也無法返鄉與母親團聚，感謝母親辛苦養育之恩，她會打電話回家，向媽媽表達感恩。（編輯：陳俊碩）1080512