偏鄉長輩不需摸黑出門 三芝成立社區復健站

新北市衛生局16日表示，偏鄉非老即少、交通不便，醫療環境也相對不友善，石碇衛生所護理長葉菁菁（右）主動爭取設置長照據點，日前獲護理傑出獎。左為新北市長侯友宜。（資料照片）中央社記者黃旭昇新北市攝 108年5月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）偏鄉復健能量遠遠不敷民眾需求，常因錯過黃金復健期造成遺憾。新北市「三芝區衛生所社區復健站」17日將開幕，復健民眾不必再清晨摸黑出門復健。

衛生局今天晚上表示，台灣面臨老年人口及少子化的衝擊，在衛生局長期奔走，三芝區長林慶豐及埔坪里長曾玉珍協助下，在三芝區民生街埔坪里活動中心設立「三芝區衛生所社區復健站」。

衛生局說，新北市物理治療師公會及五甘心物理治療所治療師將參加17日下午的開幕式，復健民眾從此不必再清晨摸黑出門，前往淡水甚至台北市復健。

衛生局說，三芝社區復健站目前免費提供每週2個時段復健服務，未來將視需求增加時段，提升服務能量與功能，設置長期照顧服務據點，達到預防及延緩失能，實現在地老化目標。

衛生局表示，設置偏鄉長照據點需空間、人力與資源，還有熱心的醫療人員協助。以偏鄉的石碇區為例，經由石碇區衛生所護理長葉菁菁與同事四處奔走，才能在烏塗里民活動中心成立長照分站。

衛生局說，石碇區非老即少、交通不變，雖然山水風景優美，交通與醫療環境卻對老人不友善。葉菁菁發現如此現況，主動爭取提供醫療、復健、長者供餐、家屬支援與共享的整合式服務據點，連絡及提供免費來回交通接送，讓長者延緩失能，家屬得到喘息。

石碇居民林淑芳表示，葉菁菁15年來在石碇服務，對於偏鄉長者需求瞭若指掌，也很積極的尋求協助，確實不容易。

衛生局副局長高淑真表示，包括三芝區社區復健站、石碇區長照分站等，偏鄉衛生所醫護人員的努力被更多人看見，得到鼓勵也讓長者受惠。（編輯：張銘坤）1080516