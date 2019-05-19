更多編輯台推薦新聞：
特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林
國際

特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留
早報

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構
文化

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

預防強降雨 石門水庫晚間6時起調節性放水

最新更新：2019/05/19 18:06
為避免新一波鋒面帶來強降雨釀災，經濟部水利署北區水資源局決定石門水庫19日晚間6時起進行調節性放水，請下游民眾留意。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年5月19日
為避免新一波鋒面帶來強降雨釀災，經濟部水利署北區水資源局決定石門水庫19日晚間6時起進行調節性放水，請下游民眾留意。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年5月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）受到對流雲系發展旺盛影響，全台各地都降下大雨，經濟部水利署北區水資源局為避免新一波鋒面帶來強降雨釀災，決定石門水庫今晚6時起調節性放水，也請下游民眾多留意。

北區水資源局下午發布新聞稿表示，連日來受到對流雲系發展旺盛的影響，全台各地都降下大雨，依據中央氣象局降雨預報，明天凌晨將有一波鋒面通過台灣北部。為因應鋒面通過可能帶來的強降雨，石門水庫預定晚間6時起進行調節性放水。

北水局表示，受到梅雨鋒面的影響，石門水庫集水區從1日起至昨天為止，累積降雨量為253毫米，昨天下午開始，石門發電廠也已先行滿載發電以調控水位。

北水局指出，截至下午3時，石門水庫水位已經達到244.34公尺，離滿水位245公尺只剩下0.66公尺，為調節水庫水位及維護大壩安全，北水局將在晚間6時實施調節性放水，呼籲下游民眾遠離大漢溪河床，以確保安全。（編輯：翁翠萍）1080519

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報