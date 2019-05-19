預防強降雨 石門水庫晚間6時起調節性放水

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）受到對流雲系發展旺盛影響，全台各地都降下大雨，經濟部水利署北區水資源局為避免新一波鋒面帶來強降雨釀災，決定石門水庫今晚6時起調節性放水，也請下游民眾多留意。

北區水資源局下午發布新聞稿表示，連日來受到對流雲系發展旺盛的影響，全台各地都降下大雨，依據中央氣象局降雨預報，明天凌晨將有一波鋒面通過台灣北部。為因應鋒面通過可能帶來的強降雨，石門水庫預定晚間6時起進行調節性放水。

北水局表示，受到梅雨鋒面的影響，石門水庫集水區從1日起至昨天為止，累積降雨量為253毫米，昨天下午開始，石門發電廠也已先行滿載發電以調控水位。

北水局指出，截至下午3時，石門水庫水位已經達到244.34公尺，離滿水位245公尺只剩下0.66公尺，為調節水庫水位及維護大壩安全，北水局將在晚間6時實施調節性放水，呼籲下游民眾遠離大漢溪河床，以確保安全。（編輯：翁翠萍）1080519