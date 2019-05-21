越勞罷工爭工作權 新北：不容雇主秋後算帳

汐止一間食品公司越南籍移工曾因勞資爭議發起罷工，資方承諾補償薪資等費用後卻傳出資方要資遣5名移工，引發越勞不滿，21日上午到新北市政府前陳情。中央社記者王鴻國攝 108年5月21日

（中央社記者王鴻國新北21日電）汐止某食品公司越南籍移工曾因勞資爭議發起罷工，資方承諾補償薪資等費用後卻傳出資方要資遣5名移工，引發越勞不滿並於今天到市府陳情，勞工局承諾絕不容雇主秋後算帳。

這家食品公司的越南移工5月3日透過罷工獲得公司補償。5月20日卻傳出公司以「上次罷工導致訂單下降、業務緊縮」為由，欲解僱5位越南移工，其中包含罷工行動的積極參與者。越南移工不滿雇主疑似秋後算帳，除於昨晚再次發起罷工行動，並於今天上午來到新北市政府陳情。

在越勞昨晚再罷工後，勞工局曾派員了解，公司方面表示因罷工事件導致訂單銳減，公司評估後以勞動基準法業務緊縮的理由，資遣5名越南籍移工，並開始調查勞工日後倘資遣欲轉換雇主或回來源國意願事宜。

越勞多人今天上午拿標語及海報到市民廣場陳情，勞工局科長廖武輝接受陳情並強調會保障外籍勞工朋友在台的工作權，絕不容許雇主以假借法律之名行秋後算帳之實的情事發生。

廖武輝表示，勞工局承諾一旦公司方面提出正式資遣案，勞工局一定會就業務緊縮的資遣理由進行嚴格檢視，是否如公司所稱因移工罷工事件導致訂單銳減到7成，也會比對去年同期訂單量的情形。以及了解公司是如何選擇資遣對象等問題。（編輯：方沛清）1080521