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屏東縣府劃設落山風風景特定區 盼縮減非法旅宿

最新更新：2019/05/21 17:21
屏東縣政府交通旅遊處表示，「屏東縣落山風風景特定區」緊鄰墾丁國家公園，範圍內有車城鄉福安宮、四重溪溫泉（圖）及海口港等觀光景點。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月21日
屏東縣政府交通旅遊處表示，「屏東縣落山風風景特定區」緊鄰墾丁國家公園，範圍內有車城鄉福安宮、四重溪溫泉（圖）及海口港等觀光景點。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）緊鄰墾丁國家公園，屏東縣政府劃設「落山風風景特定區」，已獲交通部核定通過成為屏東縣第1個縣級風景特定區，縣府表示，希望墾丁已飽和的旅宿能外移，縮減非法旅宿量。

縣府交通旅遊處表示，「屏東縣落山風風景特定區」緊鄰著墾丁國家公園，範圍內有車城鄉福安宮、四重溪溫泉及海口港，還有沿著199線道兩旁的牡丹鄉石門古戰場、牡丹水庫及東源風景區、旭海及滿州鄉的人文歷史及自然景觀、海岸等。

交通旅遊處表示，縣府整合出恆春半島新興的觀光文化旅遊廊帶，也是進入恆春半島重要門戶，希望藉由「落山風風景特定區」的觀光資源投入，能增加牡丹鄉、車城鄉及滿州鄉等地的民宿量。

交通旅遊處指出，目前屏東縣登記的合法旅宿有889家，列管的非法旅宿有253家，其中被列管的非法民宿191家居全台之冠，這些旅宿有7成在恆春半島，多數集中在墾丁國家公園內，由於墾丁國家公園土地限建，也導致許多旅宿是非法。

交旅處指出，墾丁國家公園內的旅宿量已呈飽和狀態，希望落山風風景特定區的推動，能夠讓集中在墾丁地區的旅宿往外移至風景特定區，減少墾丁國家公園內的非法旅宿量。

去年遊客量跌到近10年新低的墾丁國家公園，今年第一季已經出現反彈，比去年同期增加15萬人次，恆春半島觀光業者預估，第2季在「春遊補助」及炎熱天氣助攻下，觀光持續看好。（編輯：陳俊碩）1080521

屏東縣交旅處表示，墾丁國家公園內的旅宿量已呈飽和，盼經由推動落山風風景特定區，讓集中在墾丁地區的旅宿往外移至特定區，減少國家公園內的非法旅宿量。中央社記者郭芷瑄攝　108年5月21日
屏東縣交旅處表示，墾丁國家公園內的旅宿量已呈飽和，盼經由推動落山風風景特定區，讓集中在墾丁地區的旅宿往外移至特定區，減少國家公園內的非法旅宿量。中央社記者郭芷瑄攝　108年5月21日
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