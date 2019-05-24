解決雪隧塞車 宜縣府擬濱海公路高架接新北

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）為解決國道5號雪山隧道塞車問題，宜蘭縣政府最近推出在省道台2線濱海公路上蓋高架道路構想，銜接新北市，但被批評破壞環保。縣府今天表示，這些都在評估，未定案。

宜蘭縣政府為解決雪隧塞車問題，有意在雪隧宜蘭端出口，計畫沿著河川興建高架化快速道路，往北可延伸到頭城烏石港，之後可於福隆銜接台2丙線基福公路，成為繼國5之後宜蘭第2條高速聯外道路；往南可沿著台2線濱海公路上蓋高架道路，直抵蘇澳。

此外，縣府也計畫在國5與蘭陽溪交會處，沿著蘭陽溪堤防共構蓋高架道路，成為縣內東西串聯的快速道路。

但這樣構想一出後，網友認為這樣規劃無異在破壞宜蘭環境，並認為台2線濱海道路無論在需求或景觀上，都沒有興建高架快速道路的必要性，且在河川地與濱海區域大興土木，更是毫無必要性與正當性。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛今天受訪時說，台2線濱海公路整個高架，比照西部濱海快速道路，可讓原本平面道路提升為快速道路，但縣府所提出來的方案，內容都還在構想中，還要經過可行性評估，才能確定可不可行。縣府日後會廣納各界有建設性意見，希望大家一起為宜蘭努力，縣府最後一定會尊重多數縣民的決定。（編輯：張銘坤）1080524