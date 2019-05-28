澎湖B型流感流行 衛生局掌握通報施打疫苗

（中央社澎湖縣28日電）澎湖近期出現B型流感群聚環境小規模流行，公私醫療院所有零星的求診病例。澎湖縣政府衛生局表示，提供克流感疫苗接種有163人，並無外傳「爆發集體流行」情形。

澎湖衛生局副局長彭紋娟說，澎湖地區自5月初起，包括學校、社區和部隊都先後傳出有流感人數趨勢，但考量都是群聚環境，只要有1、2位發生流感，多少都會造成相互感染，迄今約掌握有通報20個流行群聚，獲得中央公費克流感疫苗的注射，其中發病者使用克流感藥物有163人。

衛生局長蕭靜蓉提醒民眾勿輕忽流感威脅，出入人潮眾多場所，做好手部衛生及咳嗽禮節，民眾有呼吸道症狀應戴口罩，養成正確勤洗手、生病在家休息並維持正常作息，有效預防流感及降低社區傳播風險。

澎湖縣衛生局表示，這波流感病毒主要透過飛沫傳播，造成上呼吸道感染，潛伏期約1至4天，主要症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等。

大多數患者經就醫服藥、休養後會自行痊癒，但65歲以上長者或具慢性疾病者為流感重症高危險群，一旦出現流感危險徵兆務必儘速至大醫院，以免引發重症或死亡。一旦疫情有擴大流行情形，衛生局會跟衛福部疾管署高屏區管中心防疫醫師討論並申請開放預防性用藥。(編輯:孫承武) 1080528