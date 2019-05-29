若當總統取消全台敬老金 柯文哲不願承諾

國民黨台北市議員秦慧珠（右）29日質詢時拿出承諾書，要求台北市長柯文哲（中）簽署，承諾未來若當選總統，將要求各縣市比照台北市取消發放敬老金，柯文哲僅說「這收起來就好」。左為研考會主委余家哲。中央社記者梁珮綺攝 108年5月29日

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北29日電）國民黨市議員秦慧珠今天質詢時，要求台北市長柯文哲簽署承諾書，未來若當選總統，將要求各縣市比照台北市取消發放敬老金，柯文哲僅說「這收起來就好」，不願簽署。

台北市議會國民黨團22日提送「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，市議會今天審查，經各議員發表意見，決議要求北市府提出對案，以利議會下次逐條審查。

北市府在議會審查草案時，也公布民調，6成受訪者支持取消敬老金，並把預算放到老人需要照顧項目，3成認為是老人應得的尊重與福利。

柯文哲下午出席市議會進行市政總質詢及答覆，秦慧珠質詢時指出，民調做法是魚目混珠，因為年齡層從年輕到老都涵括，但只有65歲以上長者才有重陽敬老金，問卷顯示，65歲以上長者同意發放。

秦慧珠因而要求柯文哲簽署承諾書，若柯贏得2020總統選舉，要求各縣市比照台北市，取消65歲以上長者的重陽節禮金，柯文哲僅說「這收起來就好」，對於秦慧珠說若不簽，雙方就耗下去，柯文哲說，「那就耗」。

柯文哲表示，國家政策還是要理想性，強調重陽敬老金屬於非法定補助，不應發放。（編輯：屈享平）1080529