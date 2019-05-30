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大林蒲遷村案 高市府：設專案辦公室溝通

最新更新：2019/05/30 13:56
高雄市長韓國瑜（前左）30日議會答詢市議員李順進質詢有關大林蒲遷村案進度時表示，未來找尋用地、如何落實一坪換一坪和規劃完善的學校及交通等，市府新團隊都會全力以赴。中央社記者陳朝福攝　108年5月30日
高雄市長韓國瑜（前左）30日議會答詢市議員李順進質詢有關大林蒲遷村案進度時表示，未來找尋用地、如何落實一坪換一坪和規劃完善的學校及交通等，市府新團隊都會全力以赴。中央社記者陳朝福攝　108年5月30日

（中央社記者陳朝福高雄30日電）高雄市大林蒲遷村案，主責的高雄市副市長李四川今天說，為加強與大林蒲居民溝通，他昨天已批准在當地設置專案辦公室。

高雄市議員李順進在議會質詢大林蒲遷村案進度，市長韓國瑜指示由負責的李四川答詢，韓國瑜隨後也補充表示，未來的找尋用地、如何落實一坪換一坪和規劃完善的學校及交通等，市府新團隊都會全力以赴。

李四川表示，市府都發局於15日把相關作業程序等資料陳報經濟部工業局轉報行政院，至今天尚未核定。至於搬遷作業市府的角色為代辦，至於搬遷費用近新台幣600億元，中央將按年度核定，就是李順進所說的未一次到位。

李四川也指出，當初所謂的一坪換一坪，是限定建地與商業區，其他的包括廟宇等公共設施保留地，當初並未答應一坪換一坪，這也許會造成搬遷困難與居民的訴求有落差，也有居民訴求住透天厝，目前找尋用地是市府最主要及要想辦法解決的事。

大林蒲有1萬4000多戶、2萬居民，因居民飽受空氣污染和居住環境惡化，中央和地方合力推動遷村計畫，遷村相關作業納入經濟部「新材料循環產業園區」計畫，報行政院審核中。（編輯：陳俊碩）1080530

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