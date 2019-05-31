國內最大光電案 卑南卡大地布啟動諮商同意權

（中央社記盧太城台東縣31日電）國內最大宗的光電開發案–卡大地布光電開發案，明天將啟動部落諮商同意權，這也是原基法公布24年後，台東首次對原住民族土地開發案實施諮商同意權，後續發展備受各界關注。

台東縣政府在台東市知本溪出海口規劃161公頃的太陽能光電園區，並在去年4月完成招標。由於光電區域被附近卑南族卡大地布部落畫為傳統領域，卑南族人認為台東縣政府未經和部落諮商，未取得同意權就逕行招標，違反原住民基本法，不同意業者開發。希望案件退回原點，台東縣政府重新和部落溝通。

不過，也有當地卑南族人認為，業者提出的回饋可照顧部落的老人和小孩子升學，以及提供就業機會，「或許可以和業者坐下來談」。由於雙方看法分岐，台東市公所決定依原基法精神，明天召開諮商同意權，如果投票通過，光電案繼續；不同意，則業者停止開發。

台東市公所表示，明天上午8時開始入場，以原住民住戶為主，1戶1位代表，10時停止進場，必須超過半數出席，如未達半數則不進行下階段，通過門檻人數是279人；通過門檻後，業者提報20分鐘，族人提問20分鐘，然後進行投票。

連日來同意、不同意族人分別動員宣導。要求退回光電案的卡大地布耆老高明智，這幾天開著貨車掛上布條「拉反對票」。他說，不僅要投不同意，也反對在傳統領域設光電。高明智說，反對者的態度一直很清楚，台東縣政府要做成開發案時，只在部落做過2次說明會就要部落接受，且將標案標出去，大家根本都不知道什麼叫光電，本質是什麼，就要在地的原住民族同意，「我們要程序正義」。

得標的「韋能能源」公司，這幾天同樣動員宣傳車，並製作「承諾書」和「落實主權‧榮耀祖靈」文宣，讓部落了解這個開發案。「韋能能源」執行董事胡根地表示，公司回饋加碼，原先提出5.9公頃的土地回饋部落，作為完整規劃教育示範區，現在擴大為10公頃。

另外，只要明天取得諮商同意後，就會提撥第1筆回饋金新台幣1000萬元，正式動工後再提撥第2筆回饋金。胡根地強調，明天的諮商同意權，不僅落實原住民主權，也榮耀祖靈，呼籲大家投下同意票，證明自己就是土地的主人。

原住民基本法民國92年公布後，知本光電開發案是台東首次使用使用諮商同意權，各界都在關注。原基法第21條，政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，原住民得分享相關利益。(編輯:孫承武)1080531