漁電共生政策惹議 台南七股開公聽會

（中央社記者楊思瑞台南3日電）民進黨立委陳亭妃今天在台南市七股區召開「漁電共生」政策公聽會，經濟部能源局長游振偉在會中表示，審查時避開生態敏感範圍，並要求業者只能以清水清洗太陽能面板。

陳亭妃今天在七股區的黑面琵鷺生態展示館召開公聽會，邀請行政院農委會副主委陳添壽及經濟部能源局長游振偉南下。台南市政府農業局副局長李建裕、市議員陳昆和、七股區里長聯誼會會長黃進士與多名里長、農漁民及公民團體代表出席參加。

陳亭妃表示，台南七股、將軍沿海一帶長年不抽地下水，發展養殖漁業，就是為了保持優質生態及養殖漁業環境。現在養殖業者擔心，一旦政府不顧民怨，強行劃分漁電專區，所有的養殖漁業及沿海自然生態，勢必遭太陽光電板汙染，影響生計。如何創造漁民、綠能及生態環境三贏，需要政府集思廣益。

游振偉發言表示，審查中將避開生態敏感範圍，並要求業者只以清水來清洗太陽能面板，不可使用清潔劑，避免破壞養殖生態。

李建裕說，市府從去年8月到今年3月共收到6件漁電共生計畫申請，已全數退回。市府以「生態優先」為原則，全力保障漁民權益。

陳添壽表示，再生能源是政府未來的施政方向，但實際作法仍須周延考慮。漁電共生絕對不能造成環境浩劫，一定要避開生態敏感地區；同時將進行中央、地方、跨部會合作，要求提供生態相關資料與數據，建立生態檢核機制，收集地方意見，把漁民生計擺在第一。(編輯:孫承武)1080603