豐原都計11-11號道路通車 紓解國4聯外道車流

（中央社記者郝雪卿台中8日電）將被命名為富翁街的「豐原區都市計畫11-11號道路工程」，今天舉行完工典禮，市長盧秀燕表示，未來可做為紓解國道4號豐原交流道往市區的聯絡道路。

台中市建設局表示，「豐原區都市計畫11-11號道路工程」歷經前市長胡志強103年向內政部營建署爭取，納入生活圈道路交通系統建設計畫，獲核定總經費新台幣3億6645萬元，由中央補助4成、地方自籌6成，拓寬連通豐勢路二段484巷與富陽路235巷，開闢道路全長約680公尺，並改善側溝排水功能等。

出席通車典禮人士包括盧秀燕、立委江啟臣、台中市議員張瀞分等，盧秀燕說，這條道路歷經5年終於完工，感謝江啟臣當時協助爭取中央預算，後續幫忙協調台水、台電、水利會等單位，還有張瀞分等民代時刻督促，才能順利完工。

「11-11號道路」日前經豐原區戶政事務所召開命名及門牌整編協調會，地方人士達成共識，將命名「富翁街」，經豐原戶政事務所公告後還引起民眾討論。

盧秀燕指出，這條道路將配合國道4號延伸豐勢交流道，與東勢支線共構，可做為紓解國道4號豐原交流道往市區的聯絡道路，交通更便利，對豐原區域經濟發展將有極大效益。（編輯：翁翠萍）1080608